Экс-главком Вооружённых сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил, что его дочь сравнила Украину с пациентом, у которого отказали почки.

Слова Залужного приводит РИА Новости.

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Экс-главком ВСУ отметил, что его дочь имеет высшее медицинское образование. Родственница Залужного сравнила Украину с пациентом в реанимации.

«У больного отказали почки. Мы лишились электричества. Вот что произошло с нами», — сказал посол Украины в Великобритании.

Ранее Залужный допустил, что Киеву придётся начать мобилизацию женщин ради Европы.