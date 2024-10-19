Залужный заявил, что его дочь сравнила Украину с тяжелобольным пациентом
Экс-главком Вооружённых сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил, что его дочь сравнила Украину с пациентом, у которого отказали почки.
Слова Залужного приводит РИА Новости.
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Экс-главком ВСУ отметил, что его дочь имеет высшее медицинское образование. Родственница Залужного сравнила Украину с пациентом в реанимации.
«У больного отказали почки. Мы лишились электричества. Вот что произошло с нами», — сказал посол Украины в Великобритании.
Ранее Залужный допустил, что Киеву придётся начать мобилизацию женщин ради Европы.