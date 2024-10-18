Кирби: США еще изучают план Зеленского

Соединенные Штаты все еще изучают так называемый план победы президента Украины Владимира Зеленского, а также по-прежнему не намерены обсуждать будущее Украины без представителей Киева с другими мировыми лидерами. С таким утверждением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.

"Конечно, мы все еще изучаем его детали, поэтому я не буду подробно останавливаться на каждом его пункте", - сказал Кирби. - Мы поддерживаем план президента Зеленского по справедливому миру".

Он добавил, что президент США Джо Байден во время своего пребывания в Берлине также обсудит детали данного документа с союзниками, с которыми у него в немецкой столице запланированы встречи. Как сообщалось, Байден проведет встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а затем к ним должны присоединиться президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Кирби также заявил, что США по-прежнему не намерены обсуждать будущее "Украины без Украины". "Мы, конечно, не будем вести никаких дискуссий [о будущем Украины] с иностранными лидерами [без представителей Киева]", - утверждал представитель Белого дома. Он добавил, что США также по-прежнему видят дальнейшее будущее Украины в НАТО, но после завершения конфликта.

16 октября Зеленский представил в Верховной раде свой план завершения конфликта. Он включает требование немедленного приглашения в НАТО, передачу Украине новой военной помощи, удары дальнобойным оружием вглубь РФ и использование европейского воздушного щита для защиты украинской территории. План предусматривает создание на Украине "неядерного стратегического пакета сдерживания" и постконфликтное восстановление страны при поддержке западных стран. 17 октября Зеленский пояснил, что "пакет сдерживания" подразумевает размещение на украинской территории западных ракет, Киев будет обращаться с этой просьбой к США, Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идеи Зеленского набором бессвязных лозунгов. По ее словам, он подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал условия для урегулирования конфликта на Украине, среди них - вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций против России и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.