В ЦАХАЛ раскрыли подробности ликвидации Синвара

Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован в результате танкового огня. Об этом РИА Новости сообщила представитель пресс-службы ЦАХАЛ, майор запаса Анна Уколова.

По ее словам, Синвара обнаружила группа солдат, которые выполняли задание, с лидером ХАМАС было еще два человека.

«Началась перестрелка. Один из них ушел в другое здание. Его обнаружил дрон, а затем выстрелили из танка в здание. В ходе зачистки территории и проверки здания военные нашли тело, которое опознали как принадлежавшее Синвару», — добавила Уколова.

Она отметила, что действия израильских военных вынудили лидера ХАМАС передвигаться, поскольку он оказался на территории, куда они пришли для очередного задания.

Напомним, что Яхьи Синвар был ликвидирован в Рафахе во время столкновения с ЦАХАЛ 17 октября.