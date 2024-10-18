Названа главная тема переговоров Байдена и Шольца

Поддержка Украины, в том числе «планы победы» Владимира Зеленского, кредит Киеву под активы России и другие вопросы, стала главной темой переговоров президента Соединенных Штатов Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Газета.Ru

«Главными темами обсуждения, конечно же, были Украина, дальнейшие обсуждения того, как мы собираемся продолжить работу с ЕС по поиску пути использовать российские суверенные активы для помощи в реконструкции», —- заявил «Главными темами обсуждения, конечно же, были Украина, дальнейшие обсуждения того, как мы собираемся продолжить работу с ЕС по поиску пути использовать российские суверенные активы для помощи в реконструкции», —заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. RT на русском

Ранее Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Джо Байденом заявил, что прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине приведет к еще большей катастрофе, которую необходимо предотвратить. ТАСС