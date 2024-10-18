В США Трамп резко опередил Харрис по ставкам у букмекеров

Денежные ставки на победу в ходе предстоящих в США в ноябре президентских выборов республиканца Дональда Трампа устремились в отрыв от таковых у демократа Камалы Харрис. Хотя большинство соцопросов указывают на практически равные шансы у обоих претендентов на Белый дом, а некоторые и вовсе отдают небольшое лидерство Харрис, букмекерская индустрия США сделала свой выбор, и он однозначен - по итогам голосования в следующем месяце Овальный кабинет достанется Трампу.

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И на этом многие стремятся подзаработать. На популярной платформе Polymarket, где любители азарта делают ставки в криптовалюте на исход различных событий в мире, Трамп опережает Харрис уже на 34 процента: 62,1 процента ставят на выигрыш республиканца и только 37,9 - на демократа. При этом, судя по информации на сайте, общий банк ставок уже превысил 2 миллиарда долларов.

Как отмечает Forbes, впервые с момента выхода действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки уровень уверенности азартных игроков в победе Трампа превысил отметку в 60 процентов. А это серьезный звоночек для демократической партии - столь существенный отрыв заставляет всерьез задуматься о возможно предрешенном исходе ноябрьских выборов.

Аналогичный отрыв в пользу Трампа наблюдается и на других букмекерских онлайн-платформах. Например, сегодня 57 процентов пользователей специализированного на предсказании электоральных процессов ресурса Election Betting Odds ставят свои деньги на дважды подвергнутого процедуре импичмента и осужденного американским судом экс-президента США Трампа, хотя еще в сентября таких было только 48 процентов.

Игроки на платформе Betfair дают Трампу 58 процентов выигрыша, а на ресурсе PredictIt - 54 процента. И везде ставки на выигрыш Харрис гораздо скромнее - 43 и 49 процентов соответственно. Оценивающий общий уровень ставок на ведущих американских политиков сайт RealClearPolitics дает республиканцу 58,1 процента против 40,4 у демократа.

Напрашивается вопрос: могут ли букмекеры, сильно расходящиеся с социологами в оценках итогов предстоящих в США президентских выборов, ошибаться? Могут, но не все же разом. В этом отношении интересно мнение основателя компаний Tesla и SpaceX миллиардера Илона Маска, согласно которому "букмекерский показатель" гораздо важнее соцопросов, ведь "деньги не ошибаются".

Справедливость этого тезиса подтверждается и быстро растущей уверенностью биржевых инвесторов и спекулянтов в победе Трампа. Так, стоимость акций его компании Trump Media and Technology Group - владельца соцсети протрамповского электората - Truth Social - подскочила на 87 процентов в октябре, указывает Forbes.