В Абхазии заявили о шпионском беспилотнике на границе с Грузией

В Абхазии на границе с Грузией обезвредили беспилотник, снимавший военную инфраструктуру республики. Об этом сообщили на официальном сайте Службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии.

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«16 октября 2024 года в ходе осуществления совместного патрулирования абхазско-грузинской границы, сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного управления ФСБ России был обнаружен беспилотный летательный аппарат модели Mavic 3, осуществляющий съемку окрестностей и военных объектов», — сообщили в ведомстве.

Беспилотник перехватили и обезвредили. В СГБ добавили, что дрон принадлежал Давиду Кацарава, грузинскому активисту и лидеру «антиоккупационного движения».