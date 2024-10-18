Премьер Грузии оценил заявление ЕС о приостановке евроинтеграции страны

Заявление по итогам саммита Евросоюза, где речь идет о фактической приостановке процесса приема Грузии в ЕС, не является объективным, поскольку в том же документе содержатся положительные отзывы об Украине и Молдавии. Об этом заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Газета.Ru

«В то же самое время по поводу Украины и Молдавии, где один за другим закрывают телеканалы, политические партии, [в решении Евросовета] приводятся положительные оценки. Там нет ни медиаплюрализма, ни политического плюрализма, цветет коррупция, есть тяжелейшие проблемы, институты крайне ослаблены. И при всем Молдавия остается членом СНГ. Тут ведь главное объективность, которую не видит общество», - сказал Кобахидзе. ТАСС

Ранее ЕС объявил о фактической остановке процесса приема Грузии в объединение. Тбилиси обвинили в нарушении европейских ценностей. По мнению Евросовета, курс грузинского правительства «подрывает европейский путь» страны и останавливает процесс приема в ЕС. Lenta.ru