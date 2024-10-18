Bloomberg: Харрис привлечет супругов Обама к кампании в колеблющихся штатах

Экс-президент США (2009-2017) Барак Обама и его супруга Мишель на следующей неделе впервые примут участие в предвыборных мероприятиях кандидата на пост главы Белого дома от демократов Камалы Харрис в двух ключевых колеблющихся штатах. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в штабе кандидата.

По его информации, бывший американский лидер выступит вместе с Харрис 24 октября на мероприятии в штате Джорджия, а экс-первая леди присоединится к ней 26 октября в Мичигане. Отмечается, что это будут первые совместные выступления вице-президента с супругами Обама в рамках текущей предвыборной кампании.

Согласно результатам опроса исследовательской службы Университета Куиннипэк (Quinnipiac University Poll), опубликованного 10 октября, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп опережает Харрис по уровню поддержки среди избирателей в двух из трех ключевых колеблющихся штатах. Так, в Мичигане республиканец лидирует с 50% против 47% у вице-президента, соотношение в Висконсине - 48% к 46% соответственно.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что демократов на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис. Делегаты съезда Демократической партии в Чикаго официально утвердили ее кандидатом в президенты.