Границу между Абхазией и Грузией перекроют

Пропуск людей через государственную границу Абхазии с Грузией будет временно приостановлен с 23 по 30 октября, сообщила пресс-служба президента республики Аслана Бжании, передает ТАСС. Отмечается, что это связано с возможными провокациями радикальных сил на период проведения парламентских выборов в соседней стране.

Служба госбезопасности предложила временно приостановить пропуск граждан на абхазо-грузинской границе с 23 по 30 октября 2024 года в связи с возможными провокациями радикальных сил на период проведения парламентских выборов в Грузии 26 октября, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений. Он пояснил, что страны должны быть сами заинтересованы в этом процессе, в том числе в контексте обеспечения договоренностей о ненападении.

Позже мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что правительство Грузии положительно оценивает слова Лаврова о готовности помочь сближению Грузии с Абхазией и Южной Осетией. По его словам, пора начинать активные действия.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что вопрос о выводе российских войск из Абхазии на данный момент не стоит. В разговоре с NEWS.ru депутат подчеркнул, что сейчас наиболее значимым является вопрос налаживания добрососедских отношений между Грузией и Абхазией.