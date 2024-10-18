Министр обороны Украины обозначил тему переговоров с США

Украинский министр обороны Рустем Умеров рассказал, что ведет обсуждение с США темы снижения возраста мобилизации на Украине. Его слова передает «Укринформ». Газета.Ru

«Иногда происходят обсуждения этого вопроса, поскольку партнеры Украины хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25 [лет]», — рассказал Умеров. Lenta.ru

По его словам, Минобороны всегда готово дать людям выбор, но сейчас работает, исходя из норм законодательства. «Но если у кого-то возникнет желание служить [в армии], то мы всегда будем рады», - добавил министр. ТАСС