Вовлечение Североатлантического альянса в украинский конфликт приведет к катастрофе, такое развитие событий необходимо предотвратить.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Берлине.
"Наша позиция ясна. Мы максимально поддерживаем Украину. В то же время мы обеспечиваем то, чтобы НАТО не стала стороной конфликта, с тем чтобы эта война не привела к еще большей катастрофе. Мы прекрасно осознаем эту ответственность, и никто не может с нас ее снять", - сказал он.