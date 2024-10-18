Вовлечение Североатлантического альянса в украинский конфликт приведет к катастрофе, такое развитие событий необходимо предотвратить.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Берлине.