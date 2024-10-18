Украина проиграла конфликт и уступает по всем направлением, а Владимир Зеленский предлагает совершенно нереалистичный план. Как сообщает ТАСС, об этом заявил директор итальянской газеты Il Fatto quotidiano Марко Травальо в своей статье о «плане победы» украинского лидера.

Он отметил, что у Зеленского есть «проблема». Киев уже уступил в вооруженном противостоянии России: российские войска продолжают продвигаться под Донецком и подступать к Харькову, тогда как украинцы только отступают и погибают. Кроме того, о вторжении в Курскую область, которое «должно было заставить Москву перебросить войска», забыли все, кроме «оставшихся там в окружении 10 тысяч украинских солдат».

«Зеленский же предлагает "план победы", который положит конец конфликту в следующем году. Он обещает это каждый год», — с иронией отметил Травальо.

Напомним, что 16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. Первые три предполагают приглашение Украины в НАТО, укрепление украинской обороны и углубление атак по территории РФ, а также размещение на украинской территории неядерных сил сдерживая Запада. В четвертом говорится о стратегическом экономическом потенциале Украины, а в пятом — о времени после окончания вооруженного конфликта.

Также он заявил о наличии секретных приложений к плану, которые были переданы западным союзникам Киева. По информации движения Виктора Медведчука «Другая Украина», они включают в себя список целей в России для ракет Storm Shadow, JASSM и Taurus.