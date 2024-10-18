Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Владимиру Зеленскому не удастся уволить украинского посла в Британии Валерия Залужного из-за позиции западных стран. Об этом экс-депутат рассказал «Аргументам и фактам».

По словам Килинкарова, Зеленский рассчитывал решить проблему политической конкуренции, отправив Залужного в другую страну. Однако он просчитался, так как британские и американские СМИ активно публикуют Залужного.

Килинкаров назвал эту ситуацию беспрецедентной. Он подчеркнул, что предшественник Залужного на посту посла был уволен после того, как раскритиковал одну из формулировок Зеленского.

«По всей видимости, с Залужным другая история, и у него [Зеленского - прим.ред.] просто нет такого права уволить его с должности», - заявил экс-депутат.

По мнению Килинкарова, эта ситуация связана с сильным влиянием западных стран на Украину. Благодаря этому бывший глава ВСУ «чувствует себя в абсолютной безопасности».

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Ранее Залужный заявил, что для Украины будет «почти невозможно» выйти из конфликта с Россией, если он затянется. Украинские СМИ писали, что этот комментарий противоречит точке зрения, которую обычно высказывает Зеленский, и предположили, что у Залужного могут возникнуть проблемы.

Зеленский отправил Залужного в отставку с поста главы ВСУ в феврале. СМИ писали, что напряженность в отношениях Зеленского и Залужного достигла пика после интервью генерала журналу The Economist. Залужный тогда заявил, что украинская армия не добьется «глубокого и красивого прорыва».

Также СМИ писали, что офис Зеленского запретил главам украинских регионов общаться с Залужным, опасаясь, что глава ВСУ в будущем станет конкурентом Зеленского на выборах.