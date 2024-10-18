Подоляк признал, что "не все" верят в "победное завершение" конфликта для Киева

"Не все" верят в перспективу победного завершения конфликта для Украины, даже после обнародования нового "плана" президента страны Владимира Зеленского, признал советник главы его офиса Михаил Подоляк.

По его утверждению, новый "план" Зеленского якобы "дает перспективу возможности победного завершения" конфликта.

"Верят не все", - написал он в Telegram-канале, признав, что причиной этого стали "усталость от человеческих потерь на Украине и экономических расходов среди ее союзников".

Однако после обнародования "план" был прохладно встречен западными союзниками. Как заявил журналистам глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, "план" не был принят с энтузиазмом на Западе и не приведет к изменению ситуации, в которой оказалась Украина. В свою очередь испанская газета La Razón пишет, что Зеленский покинул Брюссель с неприятным осадком, а его западные партнеры встретили его новую инициативу вяло.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идеи Зеленского набором бессвязных лозунгов. По ее словам, он подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.