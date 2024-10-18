$97.15-0.11105.76-0.33
Почта

Подоляк признал, что "не все" верят в "победное завершение" конфликта для Киева

"Не все" верят в перспективу победного завершения конфликта для Украины, даже после обнародования нового "плана" президента страны Владимира Зеленского, признал советник главы его офиса Михаил Подоляк.

Подоляк признал, что "не все" верят в "победное завершение" конфликта для Киева
© ТАСС

По его утверждению, новый "план" Зеленского якобы "дает перспективу возможности победного завершения" конфликта.

"Верят не все", - написал он в Telegram-канале, признав, что причиной этого стали "усталость от человеческих потерь на Украине и экономических расходов среди ее союзников".

Однако после обнародования "план" был прохладно встречен западными союзниками. Как заявил журналистам глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, "план" не был принят с энтузиазмом на Западе и не приведет к изменению ситуации, в которой оказалась Украина. В свою очередь испанская газета La Razón пишет, что Зеленский покинул Брюссель с неприятным осадком, а его западные партнеры встретили его новую инициативу вяло.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идеи Зеленского набором бессвязных лозунгов. По ее словам, он подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.