Посол Ирана раскрыл подробности подписания договора о партнерстве с Россией

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана будет подписан во время отдельного визита президента исламской республики Масуда Пезешкиана в Москву. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen. Lenta.ru

«Это соглашение было готово к подписанию в Казани [во время саммита БРИКС 22-24 октября], но президенты двух стран договорились на встрече в Ашхабаде, что оно будет заключено в ходе двусторонних визитов. В связи с этим [российский лидер] господин [Владимир] Путин пригласил Пезешкиана посетить Москву», - отметил Джалали. ТАСС

Ранее Пезешкиан и Путин провели первые переговоры в Ашхабаде. Лидеры государств обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию на Ближнем Востоке. News.ru