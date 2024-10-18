«Сокрушительный» удар: как убийство лидера ХАМАС скажется на Израиле

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что противники Израиля вряд ли нанесут по стране «сокрушительный» удар из-за убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом эксперт рассказал «Московскому комсомольцу».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 17 октября объявила об убийстве Синвара. В ЦАХАЛ сообщили, что Синвар был убит, когда скрывался в одном из зданий города Рафах в секторе Газа. По словам израильских военных, сначала они думали, что атакуют обычного члена ХАМАС, но затем смогли подтвердить личность Синвара.

Долгов заявил, что информация об убийстве Синвара выглядит правдоподобной, поскольку Израиль активно использует тактику точечных ударов по руководителям проиранских сил. В то же время эксперт подчеркнул, что стоит дождаться окончательного подтверждения информации.

Долгов отметил, что Израиль уже ликвидировал многих лидеров ХАМАС, «Хезболлы» и других движений, но ответные атаки на страну оказались не слишком мощными. По мнению эксперта, на убийство Синвара могут ответить и ХАМАС, и «Хезболла», и Иран.

«Пока такого удара, который потряс бы Израиль, нанес бы ему ощутимый урон, не было. И, видимо, не будет», - заявил эксперт.

По словам Долгова, лишь Иран мог бы нанести по Израилю сокрушительный удар. Однако иранские власти знают, что это означало бы прямое военное столкновение с Израилем и участие США в конфликте.