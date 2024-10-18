Обзор иноСМИ: секреты плана Зеленского и шекели лидера ХАМАС

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При убитом лидере ХАМАС нашли десятки тысяч шекелей

Израильские военные нашли у лидера ХАМАС Яхьи Синвара, убитого 17 октября в Рафахе, 40 тысяч шекелей (около миллиона рублей). Об этом сообщает The Times of Israel.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что сначала военные опознали Синвара как обычного «террориста в здании» и не знали, что это был лидер ХАМАС. Они обстреляли здание и отправились осматривать его. В итоге солдаты ЦАХАЛ нашли мужчину в бронежилете, с пистолетом и 40 тысячами шекелей. По данным израильской армии, Синвар некоторое время перемещался по туннелям в этом районе и пытался бежать на север, в более безопасные районы. Сейчас Израиль «активно ищет» Мухаммеда Синвара, брата убитого лидера ХАМАС, и других военных командиров палестинского движения.

Что скрыто в секретных приложениях к плану Зеленского

На этой неделе Владимир Зеленский представил в Верховной раде план по украинскому кризису, включающий пять открытых пунктов и три тайных приложения. Польское издание Onet предположило, что в одном из секретных приложений идет речь о территориальных уступках.

Зеленский ранее заявил, что не будет «торговать территорией Украины», но сказал он это лишь один раз, и этой фразы не было в отрывках его выступления, посвященного новому плану, отмечает Оnet. По версии издания, «если читать между строк», то Зеленский де-факто подтвердил, что Украина полностью осознает свою неспособность получить контроль над всеми потерянными территориями. Оnet считает, что началась «дипломатическая игра», касающаяся гарантий безопасности для Украины, а не возврата к границам 1991 года. В других тайных приложениях плана могут быть перечислены страны, имеющие «соответствующий потенциал для военной поддержки» Украины. Зеленский указал, что секретные пункты были представлены «избранным партнерам» Киева. По версии Onet, речь также может идти об «инвестиционных возможностях», которые Украина предлагает своим партнерам.

«Российская экономика игнорирует санкции»

Украина все больше страдает из-за нехватки квалифицированной рабочей силы и разрушенной инфраструктуры. Россия, с другой стороны, остается экономическим драйвером Восточной Европы, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Автор статьи отмечает, что через два с половиной года после начала украинского кризиса экономика России остается на пике. Ранее Венский институт международных экономических исследований в очередной раз пересмотрел в сторону повышения свой экономический прогноз для РФ. Как отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung, Россия почти не замечает санкций и издержек украинского конфликта. Украина же может финансировать свои расходы только за счет западной помощи.

«Суровое напоминание» для НАТО от российских подлодок

Пока Россия наращивает свою военную активность, включая размещение подлодок в Арктике, США пытаются послать Москве «четкий сигнал», одновременно надеясь смягчить растущую напряженность на стратегически важном Крайнем Севере, рассказал Newsweek. Во время недавнего визита на исландскую авиабазу глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Чарльз Браун-младший заявил, что американские военные «стремятся быть настолько хороши в том, что делают, чтобы каждый день их противник просыпался и говорил: «Не сегодня».

С момента начала украинского кризиса западные официальные лица и эксперты утверждают, что подлодки РФ были замечены на «странных маршрутах» и вблизи побережья США. Как заявила британский политолог Эмма Солсбери, усиление активности российских субмарин в северной части Атлантического океана и в Арктике - «суровое напоминание», что Россия опасна для НАТО не только в Восточной Европе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в прошлом месяце, что Россия «полностью готова» защищать свои интересы в регионе. США же хотят продемонстрировать свое присутствие в Арктике, «не допуская, чтобы это выглядело как военное соревнование», подчеркнул политолог, бывший посол США в НАТО Курт Волкер.

«Что поставлено на карту в 2024 году»

Журналист Скотт Макконнелл заявил в своей статье для The American Conservative, что Россия превратилась из геополитического соперника США с большим ядерным арсеналом во «внутреннего культурного врага». Причиной стал разворот Москвы к «культурной консервативности». Это изменило имидж России среди прогрессивной элиты США, и в итоге американские демократы стали «партией войны», считает автор статьи. Он заявил, что на фоне этого выборы президента США в 2024 году будут иметь глобальные последствия.

По мнению Макконнелла, кандидат в президенты Дональд Трамп пытается переделать Республиканскую партию в наименее воинственную из двух главных американских партий. Эта работа в процессе - многие видные республиканцы пытаются ему помешать. Наиболее заметным лицом предвыборной кампании Трампа стал его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, с самого начала критиковавший участие США в украинском кризисе. Второй президентский срок Трампа стал бы «почти немедленной» предпосылкой к мирному урегулированию, а недавно созданные альянсы России с Китаем и Ираном потеряли бы свой смысл, уверен Макконнелл.