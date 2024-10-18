Кандидат в президенты США от Республиканской партии сейчас формирует сильную команду из компетентных и преданных людей.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил журналист Рафаэль Ордуханян. «Дональд Трамп сейчас формирует команду проверенных людей. Я не удивлюсь, если в этой команде появится Илон Маск, это уже фактически официально. И я думаю, что очень любопытной будет должность Такера Карлсона. Карлсон не заключает ни один контракт сейчас. У него очень много предложений, но он не торопится заключать контракты. Я думаю, что это будет как минимум пресс-секретарь, а может быть даже и руководитель администрации Трампа. Потому что Трамп сейчас ценит одну очень вещь. Безусловно, компетентность — это само собой, но самое главное — это вопрос преданности. Сейчас Трамп думает, какое наследие он оставит после себя. У него нет времени воевать не только со всем миром, как ему демократы устроят, если он будет выбран. Но он, по крайне мере, хочет избежать конфликтов внутри своей команды. Поэтому он серьёзно к этому подходит и постоянно выбирает. Я думаю, что он удивит нас своей командой».

Ранее американист предрёк Джей Ди Вэнсу президентство в США. Избиратели «устали от геронтологической белиберды», поэтому сделают выбор в пользу 40-летнего предпринимателя, считает Ордуханян.