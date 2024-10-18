Китай прокомментировал помощь России на Украине

КНР не предоставляла оружие ни одной из сторон украинского конфликта, строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КР Мао Нин, пишет РИА Новости.

США в четверг расширили санкционные списки по России, Ирану и борьбе с терроризмом, включив в них несколько десятков физических и юридических лиц. В общей сложности перечень фигурантов санкционного списка пополнили шесть физических лиц из различных стран, включая Иран, Пакистан, Китай и другие.