Китай прокомментировал помощь России на Украине
КНР не предоставляла оружие ни одной из сторон украинского конфликта, строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КР Мао Нин, пишет РИА Новости.
США в четверг расширили санкционные списки по России, Ирану и борьбе с терроризмом, включив в них несколько десятков физических и юридических лиц. В общей сложности перечень фигурантов санкционного списка пополнили шесть физических лиц из различных стран, включая Иран, Пакистан, Китай и другие.
"Китай никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон украинского конфликта, Пекин строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, включая дроны, а также выступает против использования гражданских беспилотников в военных целях", - заявила дипломат.