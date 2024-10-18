Зеленский высказался об идее Запада обменять территории на членство в НАТО

Лидеры стран Запада не обсуждали с Киевом возможное соглашение об отказе от части территорий в обмен на членство в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times (FT). По его словам, союзники Украины «боятся» поднимать этот вопрос в личных консультациях.

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Люди никогда не говорили об этом [нам]. Люди боятся говорить [мне], — сказал он.

Зеленский также призвал лидеров стран Запада положить эту инициативу ему на стол, но не через третьи стороны, а напрямую. Украинский лидер отметил, что тогда он будет готов его обсудить.

Ранее Зеленский призвал страны НАТО отправить военных для пополнения рядов ВСУ. По словам главы государства, это дало бы возможность отдохнуть украинским военным, которые порядком подустали.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО выбросят «труп» Украины на помойку после десятилетия издевательств. Он напомнил, что Зеленский включил в свой «план победы» пункт в виде приглашения Киева в НАТО.

Тем временем газета Times написала, что «план победы», представленный президентом Украины в Верховной раде, был принят государствами Запада прохладно. Авторы материала отметили, что он вряд ли изменит их отношение к Киеву. Отмечается, что план Зеленского выглядит сомнительно в свете приближающихся выборов в США.