Советник Зеленского призвал союзников Украины принять все пункты «плана победы»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал союзников Киева принять все пункты «плана победы» украинского лидера Владимира Зеленского. Его слова передает издание «Главком».

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«Нет "а что если". Все будет принято, решено, в рамках этого плана партнеры примут для себя необходимость действовать. Можно говорить о наших дискуссиях, о наших внутренних или внешних спорах, но Россию же это все только стимулирует продолжать экспансию», — заявил Подоляк.

Он добавил, что просьбы союзников Киева «дать им время подумать» о предоставлении Украине тех или иных разрешений звучат для него парадоксально.

Ранее Подоляк заявил, что тайные приложения «плана победы» Зеленского посвящены ударам по территории России. Он подчеркнул, что в засекреченных частях плана говорится о разрушении российской логистики, а также уничтожении важных объектов, в том числе мест скопления войск.