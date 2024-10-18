Зеленский назвал одно условие поднятия морального духа украинцев

Приглашение в НАТО может поднять моральный дух украинцев и военных страны. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times. Lenta.ru

«Если мы не получим приглашения в НАТО, моральный дух снизится», — подчеркнул он. Зеленский напомнил, что США и ФРГ выступили против интеграции Киева в НАТО, объяснив это тем, что в Вашингтоне и Берлине не желают прямого вовлечения Запада в конфликт на Украине. Газета.Ru

Он также рассказал, что лидеры стран Запада не обсуждали с Киевом возможное соглашение об отказе от части территорий в обмен на членство в НАТО. News.ru