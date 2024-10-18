Взрыв произошел на оборонном предприятии в Сербии
На военном предприятии «Слобода» в сербском городе Чачак прогремел взрыв. Об этом сообщило издание Blic.
Пострадавшими числятся четыре человека. Подчеркивается, что на месте работают бригады полиции и скорой помощи.
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Причина взрыва пока не называется. Пострадавшего с ожогами лица и травмой правой руки направили в палату интенсивной терапии в местной больнице.
Ранее сообщалось, что во Франции в департаменте Эро на юге страны произошел взрыв на заводе по производству биотоплива. Отмечалось, что один работник завода был доставлен на вертолете в госпиталь в крайне тяжелом состоянии.
Инцидент был зафиксирован на предприятии Saipol, находящемся под действием европейской директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами.