Медведчук: "планом победы" Зеленский поставил себе диагноз "политический труп"

Так называемый план победы, представленный на днях президентом Украины Владимиром Зеленским, не оценили нигде, фактически он подписал себе приговор. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Он отметил, что в целом план Зеленского состоит в том, чтобы коллективный Запад накачал Украину оружием до такой степени, чтобы она смогла говорить с Россией с позиции силы.

Кроме того, продолжил Медведчук, украинский президент "с настойчивостью неугомонного дятла долбит, чтобы Украину приняли в НАТО".

"Украине тысячу раз отказано в членстве НАТО, а Зеленский это членство делает первым, то есть главным пунктом своего "гениального" плана, - написал он в своей колонке на "Смотрим.ру". - Зеленский ведет себя как маленький капризный ребенок, который требует невозможного, поскольку не понимает истинного положения вещей. Начнем с того, что украинский конфликт начался именно из-за того, что НАТО стремительно приближалось к границам России. Так что приглашение Украины в НАТО является фактически объявлением Третьей мировой войны".

"Итак, Зеленский, представляя "план победы", заявил, что он террорист и требует Третьей мировой войны, что ему глубоко наплевать на интересы и возможности союзников, что после войны он выдавит американцев из Европы и поставит ее под контроль Украины, что он готов продать украинскую землю и ее недра несколько раз, но не гарантирует, что это все не достанется России. Новейшая история не знает большего политического бреда, который представил этот никчемный клоун. Поэтому главный вывод в презентации этого "плана" в том, что Зеленский сам поставил себе диагноз "политический труп", и остается только ждать, когда его тем или иным способом попросят на выход", - отметил глава "Другой Украины".

Своим "планом победы", обратил внимание Медведчук, Зеленский устроил публичную истерику коллективному Западу, в первую очередь США.

"Этой истерикой он шантажирует своих хозяев и ставит их в неудобное положение в любом возможном переговорном процессе, лишает политического маневра и возможности защищать свои интересы, а не хотелки преступного киевского режима. Поэтому Зеленскому следует опасаться ходить за "закрытые двери", куда его так настойчиво приглашают западные кураторы", - отметил он.

"Зеленский забыл, что когда публика знает окончание шутки, то уже не смеется. Он долго и пафосно носился со своим "планом победы", делал таинственную гримасу, что якобы он содержит некую суперсилу, но фокус не удался, очарованных не оказалось. Разношерстная публика расходилась с кислой миной, ни коллективный Запад, ни местные нацисты, ни отчаянные коррупционеры "план победы" не оценили. А аналитики всех мастей и направлений, как гончие псы, моментально накинулись и стали рвать творение нелегитимного клоуна на кусочки", - заявил Медведчук.

"План" Зеленского

16 октября Зеленский представил свой так называемый план завершения конфликта, в котором исключил уступку территорий.

Он включает требование немедленного приглашения Киева в НАТО, передачу Украине новой военной помощи, удары дальнобойным оружием вглубь РФ и использование европейского воздушного щита для защиты украинской территории. План также предусматривает создание на территории Украины некоего "неядерного стратегического пакета сдерживания" и постконфликтное восстановление Украины при поддержке западных стран. Документ включает секретные приложения, которые были представлены только государствам НАТО, обладающим значительным военным потенциалом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идеи Зеленского набором бессвязных лозунгов. По ее словам, он подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.