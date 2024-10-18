Бывший белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич показал кадры своей работы сварщиком на электротехническом заводе. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

Протасевич был задержан в Белоруссии весной 2021 года. Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, посадили в Минске из-за сообщения о бомбе. Вместе с Протасевичем задержали россиянку Софью Сапегу, на тот момент его девушку.

Протасевич руководил Telegram-каналом Nexta, в апреле 2022-го Верховный суд Белоруссии признал этот канал и его подразделения террористическими организациями, запретив их деятельность в стране. Протасевича обвиняли в организации массовых беспорядков, возбуждении социальной вражды к представителям власти и силовикам, а также по другим статьям. Сначала Протасевич находился в СИЗО, затем был переведен под домашний арест. Он сообщил, что сотрудничает со следствием.

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При назначении наказания Протасевичу гособвинитель просила учесть, что он признал вину и выполнил условия сделки со следствием. В итоге Протасевич получил восемь лет колонии по сравнению с другими фигурантами дела, которых приговорили к 19 и 20 годам.

Менее чем через месяц после приговора глава Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Протасевича. Позже МВД страны исключило Протасевича из списка граждан, причастных к экстремистской деятельности.

Осенью 2024-го Протасевич рассказал в интервью Ксении Собчак, что прошел обучение и устроился сварщиком на завод. В пересчете на российскую валюту он зарабатывает около 65–74 тысяч рублей.