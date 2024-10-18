Telegraph: Киев впадает в отчаяние из-за  неготовности НАТО принять Украину

Власти в Киеве начали впадать в отчаяние из-за неготовности НАТО принять Украину в свои ряды, отчасти с этим связаны заявления Владимира Зеленского о ядерном оружии, пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в сфере безопасности.

«Источники на Украине согласны с тем, что в заявлениях Украины присутствует элемент позёрства и балансирования на грани, к ним всё равно следует относиться серьёзно», — пишет газета.

Владимир Зеленский ранее заявил, что в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом сказал ему, что Украина должна была выбирать между членством в НАТО и ядерным оружием.

Зеленский призвал страны НАТО готовить бригады на замену ВСУ

После этого Bild* со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, занимающегося поставками оружия, сообщил, что в Киеве рассматривают возможность создания ядерного оружия, которое можно собрать за несколько недель.

* «BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов 26.07.2024.