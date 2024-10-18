Евросовет объявил о приостановке вступления Грузии в ЕС

Евросоюз (ЕС) объявил о фактической остановке процесса приема Грузии. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС. Lenta.ru

Лидеры ЕC по итогам саммита в Брюсселе заявили, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям, поэтому процесс вступления этой страны в союз де-факто остановлен. В итоговом заявлении Европейский совет подтвердил готовность Евросоюза «поддержать грузинский народ на его европейском пути». Газета.Ru

Евросовет также выразил надежду на проведение свободных и честных парламентских выборов в Грузии, подчеркнув необходимость обеспечения свободного доступа для местных и международных наблюдателей. Деловая газета «Взгляд»