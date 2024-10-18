В Палестине назвали фашистским режим Нетаньяху

Генеральный секретарь и соучредитель Палестинской национальной инициативы Мустафа Баргути назвал правительство премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху фашистским из-за отказа остановить военную кампанию в секторе Газа.

"Проблема здесь в Нетаньяху и его фашистском правительстве, которое отказывается остановить эту ужасную агрессию в Газе", - сказал он в интервью телекомпании CNN, комментируя убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара.

"[Нетаньяху] раньше утверждал, что преследует Синвара. А теперь он говорит, что даже после убийства Синвара он продолжит войну", - добавил Баргути.

Баргути также заявил, что считает главу еврейского государства террористом, который "убивает мирных жителей".

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что Синвар был устранен в ходе военной операции на юге сектора Газа 16 октября.