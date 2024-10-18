Латвия запретила въезд Артемию Лебедеву и Валерию Пономаренко

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже запретила въезд в страну дизайнеру Артемию Лебедеву и юмористу Валерию Пономаренко на неопределенный срок. Как сообщает ТАСС, об этом она заявила в своих социальных сетях.

Лебедева и Пономаренко внесли в список нежелательных для Латвии лиц. Министр не предоставила пояснений относительно принятого решения.

Как сообщали СМИ, в ноябре у Пономаренко должны были состояться два концерта в Латвии. Один был запланирован в Резекне, а другой — в Даугавпилсе.

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Напомним, что Лебедев является основателем одноименной студии дизайна. Компания работает с крупными организациями и реализует проекты федеральных и региональных властей. Валерий Пономаренко участвовал в различных развлекательных программах в России. Юморист стал широко известен благодаря выступлениям со своим братом-близнецом Сергеем Пономаренко, который скончался в 2022 году из-за рака желудка.