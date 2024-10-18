Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что план Владимира Зеленского приведет Украину к поражению, а Венгрия в этом плане участвовать не будет. Об этом сообщает Index.

Как подчеркнул Орбан, украинский кризис разделил ЕС на две группы - «Венгрию и всех остальных». Премьер страны подчеркнул, что Будапешт с самого начала заявлял, что не будет участвовать в конфликте.

По мнению Орбана, сейчас ЕС действует как «воюющая сторона», но этот конфликт не может быть решен на поле боя. Он призвал все стороны сесть за стол переговоров.

«Это [план Зеленского - прим.ред.] закончится поражением. И если сейчас они переходят на «план победы», то все, что было раньше, это был план поражения?» - отметил премьер Венгрии.

16 октября Зеленский представил план, включающий пять открытых пунктов и три тайных приложения. План предполагает приглашение Украины в НАТО еще до завершения конфликта, продолжение атак по территории России, размещение на Украине «неядерных средств сдерживания», усиление санкций и инвестиции в украинские металлы, а также применение опыта ВСУ для усиления обороны НАТО.

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The Times сообщила, что под «неядерными средствами сдерживания» Киев может иметь в виду создание потенциала баллистических ракет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот документ «эфемерным планом» и выразил надежду, что Украина осознает бесперспективность такой политики.