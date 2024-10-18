Латвия запретила въезд Артемию Лебедеву и Валерию Пономаренко

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение запретить дизайнеру Артемию Лебедеву и юмористу Валерию Пономаренко въезд в республику на неопределенный срок. Об этом в пятницу, 18 октября, глава внешнеполитического ведомства сообщила в Х.

— Я приняла решение включить граждан РФ Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвийской Республики лиц (персона нон грата) и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок, — написала Браже.

Министр не объяснила причины такого решения.

22 августа Министерство иностранных дел Латвии внесло блогера Максима Винклера в список нежелательных лиц. Блогеру, оскорбившему юмориста Максима Галкина* на концерте в Юрмале, запретили въезд в страну после признания его нежелательным лицом. Также отмечается, что делом мужчины занималась лично глава министерства иностранных дел страны.

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова, находясь в Латвии, столкнулась с проблемами с местным видом на жительство (ВНЖ). По ее словам, она не может продлить документ. При этом актриса приобретала землю на территории страны и строила дом, чтобы гарантировать себе сохранение ВНЖ.