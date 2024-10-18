Трамп назвал Байдена «фейковым» президентом

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил о том, что действующий глава государства Джо Байден крайне редко появляется на публике, он практически «исчез из виду». Его слова приводит Telegram-канал Ruptly.

«Джо почти исчез из виду. Единственный способ, благодаря которому его можно было бы видеть реже, это если бы у него было шоу на CNN», - заявил республиканец.

Трамп также намекнул, что действующий президент США «фейковый», также как и новости на телеканале.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. 21 июля действующий глава государства Джо Байден отказался от участия в них, и основным претендентом на высший пост от демократов стала вице-президент Камала Харрис.

Выходу Байдена из предвыборной гонки предшествовали проигрыш в дебатах с основным соперником от республиканцев Дональдом Трампом, ошибки в речи на саммите НАТО, неудачные переговоры с финансистами, положительный тест на коронавирус и призывы видных сторонников по партии отказаться от переизбрания.