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Экс-советник Трампа назвал ликвидацию главы ХАМАС хорошим днем для всего мира

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что ликвидация Израилем главы радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара стала хорошим днем для всего мира. Его слова передает издание The Hill.

Экс-советник Трампа назвал ликвидацию главы ХАМАС хорошим днем для всего мира
© globallookpress.com

«Что ж, это хороший день для всего мира, ведь этот конкретный террорист, ответственный за планирование атаки на Израиль 7 октября, получил по заслугам», — заявил Болтон.

Бывший помощник Трампа отметил, что ликвидация Синвара «открывает массу возможностей». По его мнению, Израиль получил шанс «покончить с ХАМАС» в секторе Газа. Болтон добавил, что при этом многие лидеры палестинского движения находятся в других странах Ближнего Востока.

Издание Axios, в свою очередь, Биньямина Нетаньяху призвал действовать быстро, чтобы добиться сделки.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не расстроен новостью о ликвидации главы ХАМАС.

В мире
Яхья Синвар
Джон Болтон
Марк Рютте
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Хамас
НАТО
Израиль
Соединенные Штаты