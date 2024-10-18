СМИ: Милей упрекнул посла США в отсутствии помощи с МВФ

Президент Аргентины Хавьер Милей упрекнул посла США в стране Марка Стэнли в том, что Вашингтон до сих пор не помог Буэнос-Айресу в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщила газета La Nacion.

По данным ее журналиста Карлоса Паньи, после того как Стэнли в разговоре с Милеем упомянул "китайскую угрозу", аргентинский лидер сказал: "Я благодарю за замечание. Однако я должен сообщить вам, что вчера был у китайского посла в связи с вопросом о продлении валютного свопа между нашими центральными банками. И он решил вопрос на следующий день, в то время как я с момента прихода к власти жду помощи США в МВФ, но ее до сих пор нет".

В середине июня Центробанк Аргентины сообщил, что Китай одобрил продление действия предоставленного южноамериканской республике валютного свопа на $5 млрд на 12 месяцев. В сентябре Милей, выступавший против продвижения отношений с Пекином на государственном уровне, заявил, что недооценивал Китай в качестве торгового партнера, и сообщил о своей готовящейся поездке в КНР.

Милей, вступивший в должность президента 10 декабря 2023 года, неоднократно говорил, что считает приоритетными партнерами Аргентины либеральные демократии и страны Запада, особенно США и Израиль. Он подчеркивал, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией. В то же время аргентинский лидер утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами.