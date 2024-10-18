WP: убийство Синвара затруднит достижения мира в Газе

Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара может затруднить достижения мира в секторе Газа.

Об этом пишут авторы The Washington Post.

В материале говорится о том, что американские политики-демократы надеются, что гибель Синвара облегчит путь к миру.

«Его (Синвара) устранение может создать новые препятствия», — в противовес приводит издание позицию других политиков.

Ранее стало известно о том, что место убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара займёт Халед Машаль.