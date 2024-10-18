Евродепутат раскрыл цель «плана победы» Зеленского

Главной целью "плана победы", разработанного президентом Украины Владимиром Зеленским, является втягивание Европейского союза (ЕС) в прямой конфликт с РФ. Об этом заявил евродепутат от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани, пишет РИА Новости.

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Парламентарий назвал подготовленный украинским лидером документ "художественным романом", оторванным от реальности. Как он сказал, даже сам Зеленский понимает, что не сможет реализовать соответствующие инициативы.

"Единственный план Зеленского с самого начала этого конфликта — это вовлечь Европу в войну", — добавил Мариани.

Он уточнил, что "план победы" на самом деле служит "маскировкой" для участия ЕС и НАТО в вооруженном противостоянии с РФ. Этот документ необходим, так как Киев не способен в одиночку одержать победу над Москвой.

План победы президента Зеленского далек от реальности

Также, по мнению депутата, еще одна цель Украины заключается в "вытряхивании" огромного количества денег из западных партнеров. Мариани подчеркнул, что в этом деле Зеленский преуспел, так как его стране помогают намного больше по сравнению с любым другим европейским государством.

"К счастью, еще есть ряд европейских лидеров, кто здраво смотрит на вещи и понимает, что большее вовлечение в конфликт может привести только к его ухудшению. При этом в ЕС немало тех, кто хочет пойти дальше", — отметил парламентарий.

Но он уточнил, что пока страны — члены регионального содружества не достигли точки невозврата. Они решили отложить принятие важных решений по Украине до президентских выборов в США, резюмировал Мариани.

16 октября Зеленский выступил на заседании Верховной рады Украины, где впервые публично представил "план победы" из пяти пунктов. В том числе глава государства включил в документ положения о членстве его страны в НАТО и ударах западным оружием вглубь территории РФ.