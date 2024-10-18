Пока вы спали: взрывы на Украине и новая фаза конфронтации Израиля и "Хезболлах"

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"Хезболлах" заявила о вступлении в новую фазу конфронтации с Израилем

Организация "Хезболлах" проинформировала мир о новой фазе в своей конфронтации с Израилем. Об этом сообщает ТАСС.

Шиитская организация опубликовала заявление об этом в соцсети Telegram. В сообщении шла речь о вступлении в новую и обостроящуюся стадию конфронтации с Израилем. Также там упоминалось о том, что заметить этот переход в новую стадию можно будет уже в ближайшие дни.

При этом "Хезболлах" отметила, что вступление в новую стадию конфликта происходит под руководством приказа командования операционного центра сопротивления.

NHK: МО Японии пообещало дополнительные поставки Украине техники Сил самообороны

Министр обороны Японии Гэн Накатани пообещал министру обороны Украины Рустему Умерову дополнительные поставки Украине транспортных средств Сил самообороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

О какой именно технике пойдет речь, пока неизвестно. Кроме того, Министерство обороны Японии еще не сообщало официально об этой встрече двух министров.

Формально информации о содержании переговоров представителей двух стран тоже нет.

В Киевской и других областях Украины зафиксировали взрывы

В ночь на 18 октября на территории Украины было замечено сразу несколько взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

Так, были отмечены взрывы в Киеве, а ранее они произошли в Черкасской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской и Ровненской областях Украины.

Известно, что в течении длительного времени в этих регионах звучали сигналы воздушной тревоги.

Другие подробности о произошедшем не приводятся.

Ким Чен Ын назвал подрыв дорог в КНДР разрывом с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын прокомментировал подрыв дорог, которые вели из КНДР в Республику Корея. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это действие стало символом отказа от идеи объединения Корейского полуострова и концепции соотечественников в отношении южнокорейцев.

В своем обращении по этому поводу он также отметил, что Республика Корея является чужой им страной и «абсолютно враждебным государством».

На Сахалине в порту перевернулось грузовое судно

Грузовое судно под названием "Григорий Ловцов" перевернулось в порту Корсаков у берегов Сахалина. Об этом сообщает ТАСС.

Трагедия произошла при перегрузке песка и щебня. Из-за крена судна произошло ЧП.

В момент случившегося на его борту находилось семь человек. Трех из них удалось спасти. Судьба четырех людей пока неизвестна.