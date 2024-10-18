КНДР приняла меры по укреплению обороноспособности республики

Пхеньян предпринял меры по укреплению обороноспособности республики. Власти КНДР разорвали транспортное сообщение с Южной Кореей. Также Пхеньян заявил о готовности 1,4 млн молодых граждан вступить в ряды вооружённых сил. Свои действия Северная Корея объяснила нарушением суверенитета республики, имея в виду недавние пролёты над Пхеньяном южнокорейских беспилотников. Как полагают в МИД РФ, обстановка в районе 38-й параллели накалилась из-за провокации Сеула и агрессивной политики США в этом регионе. По мнению экспертов, Вашингтону было бы выгодно добиться обострения ситуации в регионе, чтобы в преддверии президентских выборов отвлечь внимание своих избирателей от неудач США на украинском и ближневосточном направлениях, где позиции американцев ослабли.

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Власти Северной Кореи предприняли ряд мер по укреплению обороноспособности республики. Одним из решений Пхеньяна стала ликвидация автомобильного и железнодорожного сообщения с южным соседом.

В частности, армия КНДР уничтожила участки дорог в уезде Косон провинции Канвон и в городе Кэсон. Это произошло 15 октября по местному времени, согласно приказу Центрального Военного Комитета Трудовой партии Кореи. Однако официально Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о полном разрыве транспортного сообщения с Югом на следующий день.

Столь радикальное решение Пхеньян назвал «неизбежными и законными мерами», которые исходили из требований конституции. Напомним, что в обновлённой недавно редакции основного закона КНДР, Южная Корея была определена как «абсолютно враждебное государство».

«Враждебная провокация»

Как полагают в Пхеньяне, обстановка на полуострове «доходит до грани непредсказуемой войны из-за серьёзной военно-политической провокации враждебных сил». В ближайшее время на границе с Югом армия КНДР намерена возвести мощнейшие укрепления.

Отметим, что 15 октября ЦТАК опубликовал заявление заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чена, в котором он обвинил Сеул в нарушении суверенитета и воздушного пространства Пхеньяна.

«Мы нашли неопровержимые доказательства того, что военные гангстеры РК (Республики Корея. — RT) являются главными виновниками враждебной провокации — нарушения суверенитета, нарушения воздушного пространства над столицей КНДР. Нарушители будут платить высокую цену», — говорится в сообщении на русскоязычной странице ЦТАК.

Такая реакция последовала после того, как в октябре южнокорейские БПЛА трижды пролетели над Пхеньяном и разбросали пропагандистские листовки. Об этом 11 октября заявило МИД КНДР.

В свою очередь сестра северокорейского лидера, заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон призвала военное руководство страны принять меры для предотвращения повторного нарушения воздушного пространства КНДР.

После этого Генштаб Корейской народной армии распорядился привести в боеготовность приграничные артиллерийские подразделения в связи «с тем, что предвидится возможность нарушения границы беспилотниками РК».

На сегодняшний день Пхеньян не объявлял мобилизацию. Однако, по данным ЦТАК, желание вступить в армию изъявили более 1,4 млн молодых людей.

В Сеуле не отрицают факт пролёта беспилотников над Пхеньяном, но отказываются объяснять причины направления БПЛА в столицу КНДР. Как сообщил журналистам официальный представитель Комитета начальников штабов ВС Южной Корея Ли Сон Чжун, военные республики не ведут никакого расследования данного инцидента.

«Не знаю, почему комитет (Комитет начальников штабов. — RT) должен вести расследование в отношении беспилотников, появившихся в Пхеньяне. Это должна объяснять Северная Корея», — цитирует агентство ТАСС Ли Сон Чжун.

Реакция России

В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что провокационные действия Сеула ведут к эскалации ситуации на полуострове.

«В последние дни обстановка на Корейском полуострове серьёзно накалилась. Согласно поступающим из Пхеньяна официальным сообщениям, территория КНДР, включая столицу, подверглась беспрецедентным атакам беспилотных летательных аппаратов со стороны Республики Кореи, которые разбрасывали пропагандистские материалы», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Как отметила дипломат, подобные акции со стороны Сеула необходимо воспринимать «как грубое посягательство на суверенитет КНДР, а также вмешательство во внутренние дела в целях разрушить законный государственно-политический строй независимого государства».

Захарова отметила, что дальнейшая эскалацию напряжённости, чревата «реальными вооружёнными инцидентами». В связи с этим она призвала южнокорейское руководство прекратить нагнетать обстановку на полуострове и серьёзно относиться к предупреждениям Пхеньяна.

«В Сеуле должны понимать, что продвижение «концепции поглощения» через навязывание псевдолиберальных ценностей и экспансию неких «свобод» создаёт угрозы безопасности, прежде всего своим собственным гражданам. Обеспечить долгосрочный мир и стабильность в субрегионе возможно только политико-дипломатическими средствами на основе принципа неделимой безопасности. Альтернативного пути не существует, если только военная агрессия не является реальной целью Южной Кореи и её «старшего» союзника США, — сказала Захарова.

В сообщении в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ обратила внимание на неадекватную реакцию Госдепа США, который обвинил Пхеньян «в повышении риска конфликта на Корейском полуострове». Как считает Захарова, именно политика Вашингтона подвела обстановку на Корейском полуострове на грань опасной эскалации.

«Классический американский приём: спровоцировать эскалацию ситуации и всё свалить на ими же поневоле вовлечённых. Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе. — RT) в целом — это США. Спят и видят, как и здесь полыхнёт. А у Сеула и Токио, которые и есть критические точки безопасности региона, на которые давят Штаты, не хватает воли сбросить с себя это рабское иго американских манипуляций ими», — написала Захарова.

«Терпение закончилось»

Как отметил в комментарии RT заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов, ликвидация автомобильного и железнодорожного сообщения с Южной Кореей — это часть нового курса КНДР по отношению к Сеулу, который «строит агрессивные планы по захвату северокорейских территорий».

«Такого рода агрессивные намерения отрабатываются южнокорейскими военными в ходе учений с Соединёнными Штатами и Японией. Пхеньян считает, что Сеул проводит в отношении КНДР враждебную и агрессивную политику. Терпение северокорейских властей закончилось. Теперь они не хотят иметь никаких дел с южнокорейским руководством, хотя ранее допускали создание конфедеративной республики по принципу: одно государство, две разные социально-экономические системы», — отметил Воронцов.

По его словам, ещё одним важным фактором при пересмотре своей политики в отношении Южной Кореи для КНДР могло стать то, что Сеул сначала перестал соблюдать часть положений межкорейского соглашения от 19 сентября 2018 года, а потом — этим летом — и вовсе приостановил действие данного документа. Соглашение предусматривало меры по снижению напряжённости в военной сфере, в том числе устанавливало в пограничных районах буферные зоны, где запрещены военные учения.

«Это могло стать последней каплей, после чего власти КНДР решили коренным образом пересмотреть свой курс в рамках отношений с Южной Кореей. Пхеньян на основе анализа этой ситуации и прошлых агрессивных действий Сеула пришёл к выводу, что Южная Корея — это враждебно настроенное государство. Дело в том, что южнокорейские власти в качестве своей конечной цели видят поглощение КНДР и создание на территории полуострова одной большой Южной Кореи. То есть Сеул хотел бы добиться фактического уничтожения КНДР», — пояснил аналитик.

В отличие от Сеула, у Пхеньяна нет никаких планов по завоеванию южнокорейских территорий, речь идёт «о сугубо оборонительных действиях», уверен ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.

«Оборонные планы КНДР как раз и доказывает ликвидация авто и ж/д сообщения с Южной Кореей. КНДР боится нападения со стороны Сеула, потому решила себя обезопасить от потенциального наступления южнокорейских войск, которые часто проводят военные учения с американцами, японцами и другими союзниками в регионе. Если бы у КНДР были агрессивные планы в отношении Южной Кореи, если бы Пхеньян, у которого есть тысячи танков, собирался воевать, наступать на территорию Южной Кореи, он бы захотел сохранить дороги в нормальном состоянии и не разрушал бы авто и ж/д сообщение. Это сугубо оборонительная акция», — заявил Ким в разговоре с RT.

По его словам, власти КНДР хотят своими действиями призвать США к прекращению обострения ситуации в регионе.

«Вашингтону не выгоден мир на Корейском полуострове. И Пхеньян своими действиями хочет сделать предупреждение Соединённым Штатам, чтобы во время своих выборов они не создали ещё один очаг напряжённости в мире для отвлечения внимания своего народа от внутриамериканских тяжких проблем», — сказал Ким.

Он считает, что американские власти могут быть заинтересованы в обострении ситуации на Корейском полуострове.

«Это Вашингтону было бы очень кстати, чтобы отвлечь внимание своих избирателей от неудач США на украинском и ближневосточном направлениях, где позиции американцев очень серьёзно подрываются. Но Соединённые Штаты играют с огнём, потому что Северная Корея — это ядерное государство, и если она обещает ответить, этот ответ может быть очень серьёзным», — полагает Ким.

В свою очередь, и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил мнение, что США было бы выгодно разжечь войну на Корейском полуострове, чтобы на стороне КНДР выступил Китай.

«Южная Корея — страна, которая военно-политически очень тесно связана с США. И Соединённые Штаты, которые просто до маниакальности одержимы идеей смены режима в Северной Корее, конечно, будут использовать эту напряжённость в своих целях. США могут также использовать обострение ситуации на Корейском полуострове для ослабления позиций Китая, который на данный момент является главным противником Вашингтона. Соединённые Штаты были бы рады втянуть в противостояние КНДР и Северной Кореи Пекин», — рассказал аналитик в комментарии RT.

Блохин считает, что на фоне закрепления в Конституции КНДР статуса Южной Кореи как «враждебного государства» и разрушения транспортных путей между двумя странами стоит ожидать эскалации напряжённости на Корейском полуострове.