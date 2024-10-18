КНР заявила о своем лидерстве в новой области

Система интеллектуальной автомобильной сети Китая подтверждает, что страна уже стала мировым лидером в области взаимодействия человека и компьютера. Об этом, как сообщает информационное агентство Cailian, заявил министр промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлун.

"Своей системой сетевой автомобильной промышленности Китай, по сути, продемонстрировал, что стал мировым лидером в области взаимодействия человека и компьютера и других технологий", - заявил чиновник на проходящей в Пекине (17-19 октября) Всемирной конференции по интеллектуально подключенным автомобилям.

Интеллектуальная подключенная автомобильная система в Китае, отметил министр, "в основном сформирована", она охватывает производство базовых чипов, датчиков, вычислительных платформ, систем управления шасси и сетевое облачное управление. В этой сфере применяются ведущие мировые технологии, такие как взаимодействие человека и компьютера, рулевое управление "по проводам", активная подвеска и другие технологии, уточнил он.

Более чем в 50 китайских городах, рассказал Цзинь Чжуанлун, были проведены дорожные испытания интеллектуальных подключенных транспортных средств, действует 32 тыс. км тестовых трасс, завершено интеллектуальное подключение на примерно 10 тыс. км дорог, установлено более 8,7 тыс. комплектов соответствующего дорожного оборудования.

На следующем этапе министерство промышленности и информатизации, по словам министра, расширит базовые возможности отрасли, создаст новый тип промышленной экологии и в целом "будет способствовать высококачественному и устойчивому развитию автомобильной промышленности Китая с интеллектуальным подключением".