Маск предрек США банкротство без сокращения расходов правительства

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Американская администрация должна радикальным образом сократить свои расходы, иначе стране грозит банкротство. Об этом заявил в четверг Илон Маск на встрече с избирателями в штате Пенсильвания в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

"Остается без достаточного внимания тот факт, что расходы федерального правительства ведут Америку к банкротству. Когда правительство тратит больше, чем получает, это ведет к инфляции, - сказал он. "Нам придется радикально сократить правительственные расходы, чтобы не оказаться с таким большим [государственным] долгом, который будет невозможно выплатить и который приведет страну к банкротству", - добавил Маск.

29 июля Минфин США заявил, что государственный долг страны впервые в истории превысил отметку $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, этот показатель в 2034 году превысит $50 трлн, что составит свыше 122% от ВВП. При этом, согласно оценкам ведомства, средний годовой рост американского ВВП в 2029-2034 годах будет составлять 1,8%.