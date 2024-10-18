Макрон анонсировал международную конференцию по Ливану во Франции

Франция 24 октября организует международную конференцию по Ливану. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

"Франция проведет международную конференцию по Ливану 24 октября", - сказал Макрон.

По его словам, речь пойдет "о предоставлении гуманитарной помощи сотням тысяч человек, вынужденных покинуть свои дома в результате израильской операции".

Французский лидер также коснулся разногласий с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам Макрона, его страна поддерживает еврейское государство, "но это не лишает ее права быть несогласной с главой израильского правительства".

Ранее газета Le Parisien со ссылкой на источники сообщила, что на закрытом заседании совета министров Макрон заявил, что Нетаньяху должен помнить об обстоятельствах создания еврейского государства, которое появилось на основании резолюции ООН. Газета отмечает, что президент сделал это заявление в контексте израильских операций против ливанского шиитского движения "Хезболлах", которые проводятся в местах размещения позиций Временных сил ООН в Ливане, и вызова посла Израиля в МИД Франции из-за ударов по миротворцам. После этого Нетаньяху обвинил Макрона в неуважении.