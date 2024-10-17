Глава ЕК поддержала «план победы» Зеленского за исключением членства в НАТО

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен поддержала «план победы» Владимира Зеленского за исключением пункта о членстве Украины в НАТО.

«Конечно, мы поддерживаем «план победы» Зеленского. Я не могу рассуждать о вступлении в НАТО, но в том, что входит в нашу компетенцию, мы можем заверить в нашей полной поддержке», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил экс-главе США и кандидату в президенты Дональду Трампу, что членство Украины в НАТО является альтернативой ядерному оружию.

До этого министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО на данный момент не стоит. Кроме того, постпред США при НАТО Джулианна Смит сообщила, что альянс не пригласит Украину в НАТО в ближайшее время.