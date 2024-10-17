Пентагон высказался о посещении Земли инопланетянами

Министерство обороны США не располагает доказательствами, подтверждающими посещение инопланетянами Земли. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

© Unsplash

"Правда в том, что у нас нет доказательств, которые бы указали на то, что инопланетные существа посещали нашу планету", - сказал он.

В марте подведомственное Пентагону Управление по разрешению аномалий во всех областях выпустило отчет о деятельности властей США, связанной с изучением неопознанных аномальных явлений. Ведомство не обнаружило никаких доказательств того, что Землю когда-либо посещали инопланетяне. Как отмечалось в документе, полученные Пентагоном сообщения об НЛО и предполагаемых кораблях пришельцев на самом деле оказались "результатом неверной идентификации" свидетелями.

The Mirror: астрономы засекли возможные инопланетные передачи в Млечном Пути

При этом в 2023 году бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что, когда он занимал высший государственный пост с 2017 по 2021 год, военные докладывали ему о неопознанных летающих объектах, которые связывают с внеземной жизнью. По его словам, некоторые служащие военно-воздушных сил даже говорили, что видели их.