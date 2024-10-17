Макрон увидел в смерти Синвара шанс закончить войну в Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал смерть лидера ХАМАС Яхьи Синвара. По его мнению, ликвидация Синвара может открыть возможность для окончания конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает газета Barrons.

Такое заявление Макрон сделал после саммита Евросоюза в Брюсселе. По его словам, смерть Синвара может предоставить «решающую возможность» для окончания конфликта в секторе Газа.

«Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы добиться освобождения всех заложников и чтобы война наконец прекратилась. <...> Мы должны положить конец военным операциям», — заявил он.

Напомним, что 17 октября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара.