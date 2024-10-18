Если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп победит на выборах, вся атмосфера вокруг предоставления помощи Киеву изменится. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. "Если Дональд Трамп победит, это может изменить всю атмосферу, потому что он хочет урегулировать отношения с русскими", - подчеркнул он. По словам Евродепутата, потенциальный приход к власти Трампа может привести к тому, что Соединенные Штаты больше не будут предоставлять Киеву миллиарды долларов и высокотехнологичное оружие. До этого Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский несет ответственность за конфликт и должен был предотвратить его начало. Он напомнил, что каждый раз, когда украинский лидер появляется, американские власти выделяют ему $100 млрд. Трамп подчеркнул, что еще "никто в истории" не получал такие деньги.