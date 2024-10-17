В Instagram* исчез аккаунт матери детей Дурова Ирины Болгар

Аккаунт матери троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирины Болгар пропал из Instagram*. Об этом сообщает «Российская газета».

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По данным агентства, попытки поиска аккаунта Болгар в социальной сети не дают никаких результатов. Сервис пишет об ошибке поиска и отсутствии результатов.

Проблемы с аккаунтом Болгар в Instagram начались еще с 16 октября. В среду он оказался заблокирован, но через несколько минут снова заработал. Причина блокировки неизвестна.

Напомним, что летом 2024 года, проживающая в Швейцарии Ирина Болгар, заявила, что является матерью троих детей Дурова. Она даже представила копии свидетельств о рождении, где в качестве их отца указан основатель Telegram. При этом представитель Дурова указывал, что предприниматель никогда не состоял в отношениях с Болгар.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская