Харрис выступила с заявлением после ликвидации лидера ХАМАС

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что Вашингтон помогал Израилю обнаружить ликвидированного лидера ХАМАС Яхью Синвара. Об этом сообщает РИА "Новости".

По ее словам, помощь Израилю оказала разведка, а также спецназ США. Кроме того, Харрис высоко оценила их совместную работу.

"Персонал американских специальных операций и разведка плотно работали с их израильскими партнерами на тем, чтобы вычислить и отследить Синвара и других лидеров ХАМАС, и я хвалю их работу", - заявила она.

Нетаньяху прокомментировал ликвидацию лидера ХАМАС

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации лидера движения Яхьи Синвара.