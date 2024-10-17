ЕС ужесточит миграционный контроль на границах с РФ и Белоруссией

Лидеры Евросоюза приняли решение усилить миграционный контроль на границах сообщества с Россией и Белоруссией. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита по миграции.

В нем указывается, что с целью функционирования шенгенской зоны ЕС необходимо усилит охрану внешних границ, увеличив до 30 тысяч число сотрудников береговой охраны и пограничников. Кроме того страны Евросоюза выразили готовность оказывать практическую помощь приграничным с Россией и Белоруссией странам в борьбе с мигрантами для «пресечения инструментализации миграции в политических целях».

«Мы не можем позволить РФ и Белоруссии использовать наши собственные ценности, включая право на убежище, против нас и подрывать наши демократии. Функционирование шенгенской зоны также означает, что у нее есть юридические инструменты для противодействия угрозам безопасности, таким как использование нелегальной миграции в гибридной войне, и защиты ее целостности от угроз безопасности, создаваемых национальными программами, такими как национальная карта Венгрии, по которой граждане России приглашаются в ЕС без дополнительных проверок безопасности», — говорится в тексте.

Стоит отметить, что решение о принятии конкретных практических мер по усилению миграционного контроля теперь должен принять Совет Евросоюза на министерском уровне.