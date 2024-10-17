Белый дом: Байдена информируют о ситуации с угрозой Трампу со стороны Ирана

Президент США Джо Байден распорядился регулярно информировать его о ситуации с якобы исходящей от Ирана угрозой жизни республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщил журналистам советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга на борту президентского самолета, направляющегося в ФРГ.

По его словам, Байден "относится к этому вопросу со всей серьезностью".

"Его необходимо регулярно информировать по этой теме. Он регулярно, с полной серьезностью и последовательно дает нам указания по ответным мерам. Мы следуем этим указаниям и реализуем их", - отметил Салливан.

При этом он фактически не дал ответа на вопрос о том, соответствуют ли действительности данные СМИ о том, что Байден поручил помощникам предупредить Тегеран, что Вашингтон посчитал бы актом агрессии покушение на Трампа.

"Я не буду вдаваться в подробности", - отметил чиновник.

Трамп в конце сентября написал в своей социальной сети Truth Social, что Иран якобы создает угрозу его жизни. Его предвыборный штаб в свою очередь сообщил, что Управление директора национальной разведки США проинформировало Трампа "о реальных и конкретных угрозах со стороны Ирана", целью которых служит дестабилизация обстановки в Соединенных Штатах.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Тегеран считает заявления Трампа об угрозах его жизни со стороны Ирана всего лишь частью предвыборной кампании. В то же время Байден отдал Минобороны США распоряжение содействовать обеспечению безопасности своего предшественника в такой степени, как если бы тот был действующим главой государства.

В июле и сентябре были предприняты попытки покушения на Трампа. Как информировала ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники и оказавшиеся в ее распоряжении документы, Трамп требует предоставить ему военные самолет и автомобили для защиты от якобы исходящей от Ирана угрозы его жизни.