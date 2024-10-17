Владимир Зеленский опроверг сообщения о создании Киевом ядерного оружия. Его слова приводит «РИА Новости».

В беседе с Bild украинский чиновник заявил, что Украина в случае отказа Запада принять ее в НАТО может создать ядерное оружие для применения против России в течение нескольких недель.

«Мы никогда не говорили, что мы готовимся создать ядерное оружие. Мы не разрабатываем ядерное оружие», — прокомментировал это Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал сообщения о способности Киева создать ядерное оружие «полной ерундой». По его словам, Украина не обладает ничем из того, что нужно для этого: ни компетенциями, ни материалами, ни оборудованием.